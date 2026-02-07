Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik yaklaşımında dikkat çekici bir kırılma yaşanıyor. Dünya basını, uzun süredir mesafeli duran Brüksel’in özellikle Ukrayna’daki barış süreci ve Karadeniz güvenliği ekseninde Türkiye’yi artık sorunun değil çözümün parçası olarak gördüğünü yazdı.

Avrupa Birliği, uzun süredir mesafeli durduğu Türkiye için yeni bir sayfa açtı. Ukrayna’da barış sürecinin hız kazanmasıyla birlikte Brüksel, Ankara’yı bölgesel denklemin vazgeçilmez aktörlerinden biri olarak görmeye başladı. Özellikle Karadeniz güvenliği, barış gücü ihtimali ve savaş sonrası yeniden yapılanma süreci, Türkiye’yi AB açısından kritik bir noktaya taşıdı.

Avrupa merkezli POLITICO, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye bakışında dikkat çekici bir değişim yaşandığını ele aldı.

Analize göre AB, uzun süre "sorunlu ortak" olarak gördüğü Türkiye’yi artık bölgesel denklemin temel unsurlarından biri olarak görmeye başladı.

"Brüksel stratejisini gözden geçiriyor ve güvenlik mimarisi için Türkiye'ye güveniyor. Avrupa Birliği, savaş sonrası Ukrayna'nın güvenliği ve istikrarı için kilit bir ortak olarak gördüğü Türkiye ile ilişkilerini yenilemeyi amaçlamakta." diyen yazar, Ukrayna’da barış görüşmelerinin hız kazanması, Ankara’nın özellikle Karadeniz’de ve savaş sonrası düzende üstlenebileceği rolü öne çıkardı.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAK OLACAK"

Politico'ya konuşan AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da "Ukrayna’da barış, özellikle Karadeniz bölgesinde Avrupa’daki gerçekleri değiştirecek. Türkiye bizim için çok önemli bir ortak olacak" dedi.

Avrupa’da barış ve istikrar arayışının Türkiye ile güçlü bir ortaklık kurmadan mümkün olmadığını" dile getiren Kos "Barış ve istikrar inşa etmek demek Türkiye ile güçlü bir ortaklığa hazırlanmak anlamına gelir" yorumunda bulundu.

KARADENİZ VE BOĞAZLAR VURGUSU

Türkiye, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması ve Boğazlar üzerindeki kontrolü sayesinde AB için stratejik bir konumda bulunuyor. Ankara, Temmuz 2022’de Ukrayna tahılının güvenli şekilde taşınmasını sağlayan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nda da belirleyici rol üstlendi.

ANKARA’NIN ÖNCELİĞİ: GÜMRÜK BİRLİĞİ

AB’nin attığı adımlar Ankara için yeterli görülmüyor. Türkiye’nin temel talebi, 1995’te imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi.

AB’nin Hindistan ve Mercosur ülkeleriyle yaptığı yeni ticaret anlaşmaları, Türkiye’yi rekabet açısından zorlayan bir tablo ortaya çıkardı. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi Ankara açısından daha da acil hale geldi.

REUTERS: "TARAFLAR ÇALIŞMA KONUSUNDA ANLAŞTI"

Reuters’ın haberine göre, AB Genişleme Komiseri Marta Kos ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’daki görüşmede Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve uygulanmasının iyileştirilmesi için birlikte çalışma konusunda uzlaştı.

Ortak mesajda, Türkiye-AB ekonomik bütünleşmesinin rekabet gücü, ekonomik güvenlik ve dayanıklılık açısından kritik olduğu vurgulandı. Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki faaliyetlerine kademeli dönüşü de olumlu karşılandı.

FİDAN’DAN NET MESAJ: ENGELLER AŞILMALI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut engellerin hızla aşılması gerektiğinin altını çizdi. Daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir işbirliği çağrısı yaptı.

Taraflar, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik bütünleşmenin önemini bir kez daha teyit etti. Bakan Fidan, küresel ticaret dinamiklerindeki değişim, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, ikili ve bölgesel ticaret anlaşmalarının yaygınlaşması, tedarik zincirindeki kırılganlıklar ile yeşil ve dijital dönüşüm ışığında, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin giderek artan aciliyetini vurguladı.

