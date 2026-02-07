İstanbul Fatih'te dün akşam bir bankadan 112 bin lira çalan soyguncu kıskıvrak yakalanmıştı. Bugün de silahlı banka soygunu anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da banka soygunu gerçekleşti. Fatih Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesinde; elinde silah ve yüzünde cerrahi maske bulunan bir şahıs, bankaya girdikten sonra çalışanları tehdit edip güvenliği etkisiz hale getirmişti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Yaklaşık 112 bin lira alarak bankadan dışarı çıkarken o esnada bir başka vatandaşa çarpan soyguncu, paranın bir kısmını yere düşürmüştü. Şahıs elinde kalan paralarla kaçmaya devam etmişti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu belirlenen adreste yakalanmıştı.

İstanbuldaki banka soygununun görüntüleri ortaya çıktı

SOYGUN ANI KAMERADA

Dün akşam saatlerinde meydana gelen soygun anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü cerrahi maskeli bir şahsın elinde silahla banka içerisinde bulunan güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek silahını aldığı, daha sonra gişeye poşet fırlattığı anlar yer aldı. Şahsın daha sonra poşeti de alarak hızlıca bankadan ayrıldığı görüldü.

