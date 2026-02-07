İngiliz Guardian gazetesinin araştırmasına göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE), Filistinli erkekleri sınır dışı etmek için Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen emlak milyarderi Gil Dezer’e ait lüks özel jeti kullandı. Kelepçeli şekilde ABD’den çıkarılan Filistinlilerin, Tel Aviv üzerinden işgal altındaki Batı Şeria’ya gönderildiği iddia edildi.

İngiliz gazetesi Guardian’ın araştırması, ABD ve İsrail merkezli yeni bir skandalı gün yüzüne çıkardı.

İncelenen belgelere göre ABD'de tartışılan göçmenlik uygulamalarıyla eleştirilen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri Filistinli erkekleri sınır dışı etmek için, Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen emlak milyarderi Gil Dezer’e ait lüks özel jeti kullandı.

Filistinliler, ABD’den İsrail tarafından işgal edilen Batı Şeria’ya gönderildi.

Trump’ın en yakın arkadaşı ABD’de Filistinlileri kaçırdı mı? Kelepçe iddiası kan dondurdu

TRUMP’A YAKIN İSİM, SINIR DIŞI UÇUŞLARIN MERKEZİNDE

Guardian’ın aktardığı bilgilere göre jetin sahibi Gil Dezer, Donald Trump’ın uzun yıllardır iş ortağı, bağışçısı ve ailesine yakın bir isim olarak biliniyor.

Aynı zamanda İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları’nın Miami şubesinde yer alan Dezer’in uçağı, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ICE tarafından kiralandı.

Ocak ve Şubat aylarında yapılan uçuşlarda, Filistinli gruplar Arizona’dan Tel Aviv’e taşındı. İsrail’e varışın ardından Filistinliler işgal altındaki Batı Şeria’daki kontrol noktalarına götürüldü ve neredeyse hiçbir destek sağlanmadan serbest bırakıldı.

KELEPÇELİ YOLCULUK....

The Guardian, sınır dışı edilen Filistinlilerin uzun uçuşlar boyunca bilek ve ayak bileklerinden kelepçeli olduğunu yazdı. İsrail güvenlik güçleri tarafından Ben Gurion Havalimanı’nda teslim alınan Filistinliler, daha sonra İsrailli askerler eşliğinde Batı Şeria’daki kontrol noktalarına götürüldü.

21 Ocak sabahı sekiz Filistinli erkek, Batı Şeria’da bir kontrol noktasında, hapishanede verilen eşofmanlarla ve eşyalarını plastik torbalarda taşıyarak yol kenarına bırakıldı.

İRLANDA’DA TEPKİ DALGASI

Uçakların Ben Gurion Havalimanı’na giderken New Jersey, İrlanda ve Bulgaristan’da yakıt ikmali yaptığı bilgisi paylaşıldı.

The Irish Times’ın aktardığına göre Dublin’de muhalefet milletvekilleri, söz konusu uçaklara yakıt ikmali izni verilmesine tepki gösterdi. Muhalefet, kararı “kınanacak”, “derinden rahatsız edici” ve “skandal” sözleriyle hedef aldı. Hükümetten kamuoyu önünde net bir açıklama talep edildi.

“BİZİ HAYVAN GİBİ YOLUN ORTASINDA BIRAKTILAR”

Sınır dışı edilenler arasında yer alan 24 yaşındaki Maher Awad, Guardian’a yaşadıklarını anlattı. Yaklaşık on yıldır ABD’de yaşayan, Michigan’da eşi ve yeni doğan bebeği bulunan Awad, kontrol noktasında yaşadıklarını “Bizi hayvan gibi yolun ortasında bıraktılar” sözleriyle dile getirdi.

Awad, ailesiyle aylarca iletişim kuramadığını, Batı Şeria’da hayata tutunmaya çalıştığını ve ABD’ye geri dönmek istediğini söyledi.

