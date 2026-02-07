Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayii alanında önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin Mısır’a ihracını kapsayan sözleşmenin bedelinin 130 milyon dolar olduğu açıklandı.

Türkiye savunma sanayii, Orta Doğu ve Afrika hattında etkisini artırıyor. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, Mısır’a ihraç ediliyor.

MKE ile Mısır Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 130 milyon dolar olarak açıklandı.

TOLGA, MISIR ENVANTERİNE GİRİYOR

Anlaşma kapsamında MKE TOLGA Kısa Menzilli Hava Savunma Sistemi, Mısır ordusunun kullanımına sunulacak. Sistem; insansız hava araçları, taktik dronlar, akıllı mühimmatlar ve seyir füzelerine karşı görev yapacak şekilde tasarlandı.

Katar’a gerçekleştirilen ilk ihracatın ardından TOLGA, ikinci büyük uluslararası satış başarısını elde etti.

Sistem, düşük irtifa hava tehditlerine karşı entegre ve modüler bir yapı sunuyor.

DRON TEHDİDİNE KARŞI TÜRK ÇÖZÜMÜ

Günümüz harp sahasında öne çıkan dron ve İHA tehdidine karşı geliştirilen MKE TOLGA, “Etkili-Basit-Uygun Fiyatlı” yaklaşımıyla üretildi. Sistem; komuta kontrol altyapısı, radar, elektro-optik sensörler, elektronik karıştırıcılar ve farklı kalibrelerde silah sistemlerini tek çatı altında birleştiriyor.

TOLGA, elektronik karıştırma yöntemiyle 10 kilometreye kadar soft-kill müdahale gerçekleştirebiliyor. Hard-kill angajmanlarda ise 12.7 mm, 20 mm ve 35 mm silah sistemleri ile özel geliştirilen anti-dron mühimmatı kullanılıyor.

PARÇACIKLI MÜHİMMATLA YÜKSEK ETKİ

MKE’nin geliştirdiği parçacıklı anti-dron mühimmatı, hedef çevresinde metal bir bulut oluşturarak küçük ve çevik hava hedeflerine karşı yüksek etki sağlıyor. 35 mm mühimmat 3 bin metreye, 20 mm mühimmat 1.000 metreye, 12.7 mm mühimmat ise 300 metreye kadar etkili menzil sunuyor.

Manuel, yarı otonom ve tam otonom modlarda görev yapabiliyor. Sabit tesisler, mobil platformlar, zırhlı ve zırhsız araçlar ile deniz platformlarına entegre edilebiliyor.

MISIR’A MÜHİMMAT FABRİKASI DA KURULUYOR

MKE ile Mısır Savunma Bakanlığı arasında yalnızca TOLGA satışıyla sınırlı kalmayan daha geniş bir işbirliği de hayata geçirilecek. Anlaşma kapsamında Mısır’da 155 mm uzun menzilli topçu mühimmat fabrikası kurulacak. Ayrıca 7.62 mm ve 12.7 mm fişek üretim tesisleri için de sözleşme imzalandı.

Böylece MKE, fişek üretim tesislerini Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’yı kapsayan 9 ülkeye taşımış oldu.

Kurulacak üretim tesislerinin yönetimi ve Mısır ile bölge ülkelerine yönelik ihracatın artırılması amacıyla MKE ile Mısır makamları arasında ortak şirket kurulması konusunda da mutabakat sağlandı. Türkiye, bu hamleyle savunma sanayiinde bölgesel bir merkez olma hedefini bir adım daha ileri taşıdı.

