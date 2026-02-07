Lazio Sportif Direktörü Angelo Mariano Fabiani, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İtalya Serie A ekibi Lazio'da Sportif Direktör Angelo Mariano Fabiani, Fenerbahçe'ye transfer olan Matteo Guendouzi hakkında konuştu.

GUENDOUZİ'NİN YERİ DOLDURULDU MU?

Guendouzi'nin yerinin doldurup doldurulmadığına yönelik soruya cevap veren Fabiani, "Guendouzi'nin yeri doldurulmadı mı? Bu bir görüş meselesi. Neler olacağı sahada ortaya çıkacak." diye konuştu.

Matteo Guendouzi için olay itiraf: Tam bir baş belasıydı

"TAM BİR BAŞ BELASIYDI"

Guendouzi'nin takım içindeki performasıyla alakalı konuşan Lazio sportif direktrörü, "Guendouzi ile mükemmel bir ilişkim vardı ama Lazio'da ise gerçekte tam bir baş belasıydı; kırmızı kart görüyor, istediğini yapıyordu. Bu objektiflik değil!" dedi.

"AYRILMAYI KENDİ İSTEDİ"

Fransız futbolcunun kendi kararıyla ayrıldığını söyleyen Fabiani, "Guendouzi ayrıldı çünkü bu kararı verdi, bunu istedi. Ben kimseye engel olmuyorum." şeklinde konuştu.

Matteo Guendouzi, ara transfer döneminde Lazio'dan Fenerbahçe'ye 28 milyon avro bonservis bedelliyle katıldı.

Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan 26 yaşındaki Guendouzi, Galatasaray derbisinde ağları havalandırdı.

