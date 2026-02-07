Çorum'da 13 yaşındaki kız çocuğu, akranları tarafından şiddet gördü. Okul önünde, diz çöktürülerek zorla özür dilettirilen çocuğun ailesi olayı yargıya taşıdı. Görüntüler, akran zorbalığının çocukları hangi noktaya sürüklediğini bir kez daha ortaya koydu.

Akran zorbalığının merkezi bu defa Çorum oldu. Henüz ortaokul çağındaki çocukların yaptıkları pes dedirtti.

Mustafa Kemal Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki E.T. aynı okulda eğitim gören bir grup öğrenci tarafından darbedildi.

GÖRÜNTÜLERİ GRUPLARDA PAYLAŞTILAR

Kalabalığın önünde diz çöktürülerek özür dilemeye zorlanan öğrencinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin öğrenciler tarafından mesajlaşma gruplarında da paylaşıldığı öğrenildi. Durumu ailesine anlatan E.T.'nin babası emniyete şikayette bulunurken, hastanede yapılan muayenede E.T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu ve saçlarının zarar gördüğü yönünde rapor düzenlendi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, akran zorbalığına karıştığı belirtilen öğrenciler hakkında okul idaresi tarafından idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası