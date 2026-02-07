Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, megastar Tarkan'ın konserine gitmek için bir fırsatının olduğunu ancak maçların yoğunluğu nedeniyle gidemediğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Almanya'daki Türk arkadaşları sayesinde Türk müziğiyle tanıştığını ve ünlü şarkıcı Tarkan'ın şarkılarını sevdiğini kaydetti.

"TARKAN'IN ŞARKILARINI SEVİYORUM"

HT Spor'a yaptığı açıklamada, Tarkan konserisine gitme fırsatını kaçırdığını söyleyen Tedesco, "Tarkan konserine gitmek için bir fırsatım vardı ancak maç aralarında olduğu için gidemedim. Konserlerinin tamamen dolu geçtiğini biliyorum. En sevdiğim şarkısı Dudu. Almanya'daki Türk arkadaşlarım sayesinde tanıdım. Onu seviyorum, bazen otobüste onun şarkılarını açıyoruz." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası