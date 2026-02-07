Amedspor, İstanbul'da 2 golle kazandı
Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında zirve mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı İstanbul ekibi Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sağ taraftan Clarke-Harris’in arka direğe ortasında Denic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Furkan’ın sol çaprazdan şutunda Tarkan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
42. dakikada sol taraf taç çizgisi yakınında Hakan Yeşil, Sinan Kurt’a dirseğiyle yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
49. dakikada ceza sahası içinde Diagne’nin pasında kale önünde topla buluşan Traore’nin yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
60. dakikada sol taraftan Dimitrov’un ortasında kale önünde iyi yükselen Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
Stat: Pendik
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal
Pendikspor: Deniz Dilmen, Yiğit Fidan, Soldo, Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Furkan Doğan, Denic (Ahmet Karademir dk. 73), Wilks (Thuram dk. 73), Clarke-Harris (Berkay Sülüngöz dk. 59)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Sequeira, Hamza Akman, Enis Safın, Kitsiou, Adnan Uğur, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Tarkan Serbest (Cem Üstündağ dk. 69), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Atakan Müjde dk. 86), Traore (Mehmet Yeşil dk. 69), Hasani, Dimitrov (Afena-Gyan dk. 81), Moreno (Saba dk. 69), Diagne
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Emrah Başsan, Kahraman Demirtaş, Celal Hanalp, Ayaz Arslan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Traore (dk. 49), Diagne (dk. 60) (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kartlar: Hakan Yeşil (dk. 42), Uğur Uçar (Teknik Direktör) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Murat Uçar, Tarkan Serbest (Amed Sportif Faaliyetler)