Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan transfer edilen Kolombiyalı golcü Jhon Duran, saha içi performansına rağmen yaşanan disiplin sorunları nedeniyle takımdan gönderildi.

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin vedasının hemen ardından kiralık sözleşmesi feshedilen 22 yaşındaki golcü Jhon Duran, Rus devi Zenit'in yolunu tuttu.

HUZURSUZLUK ÇIKARDI, BİLETİ KESİLDİ

Suudi Arabistan'dan transfer edilirken 'vukuatlı' geçmişiyle çok konuşulan ve takıma uyum sağlaması için adeta herkesin seferber olduğu Kolombiyalı golcü, disiplinsiz tavırlarıyla takım içinde huzursuzluğa neden olunca bileti kesildi.

ŞIMARIK TAVRI, RAHATSIZLIĞA SEBEP VERDİ

Sporx'te yer alan habere göre; Jhon Duran, şımarık, aşırı rahat tavırları ve antrenmanlardaki isteksiz tavrıyla takım içinde rahatsızlığa neden oldu. Zaman zaman takım arkadaşlarına ve kulüp personeline kötü, soğuk davranışları ciddi rahatsızlığa neden oldu.

SARAN KAZANMAK İSTEDİ, İŞE YARAMADI

Yeteneklerine çok inandığı Duran'ı kazanmak isteyen Başkan Sadettin Saran, Türkiye'ye gelişinde çıkan ev krizini çözüme kavuşturdu. Futbolcuyla sık sık görüşerek moral verip motive etmeye çalıştı ancak bu da işe yaramadı.

TEDESCO'YU BIKTIRDI

Genç yıldızın umursamaz tavırları, teknik direktör Domenico Tedesco'yu da artık pes ettirdi. Özellikle Konyaspor maçında oyundan alındığı sırada hocasına yönelik yaptığı el ve kol hareketleri, ayrılık kararında kırılma noktası oldu.

TAKIM ARKADAŞLARI İSTEMEDİ

Takım arkadaşlarının büyük bir bölümü, Jhon Duran'ın takımda forma giymesini istemedi. Genel pozitif havayı bozduğu düşünüldü ve tüm bu yaşananların sonunda oyuncu ile yollar ayrıldı.

"CEZAYA KARŞILIK KOL SAATİ VERİYOR"

Yağız Sabuncuoğlu, Jhon Duran ile ilgili olarak ayrılık sürecinde yaşanan olayı anlatırken "Duran'a para cezası veriyorlar; bir tane kol saati veriyor, 'alın bunu' para cezasının 3 katı değerinde' diyor. Ne olduğunu anlayışın işte." dedi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

