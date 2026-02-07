Muş’ta şebeke suyunda sınır üstü değerler tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü uyarıda bulundu. Yapılan çalışmaların ardından serbest klor düzeylerinin mevzuata uygun seviyelere getirildiği açıklandı.

Muş’ta şebeke suyuna ilişkin yapılan denetimlerde bazı değerlerin sınırların üzerinde çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşlara uyarıda bulundu. Müdürlüğün ilk açıklamasında, şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızla temas gerektiren amaçlarla kullanılmaması gerektiği bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Muş İl Sağlık Müdürlüğü’nden yeni bir açıklama geldi. Yapılan son ölçümler ve yürütülen çalışmalar sonucunda, şebeke suyundaki serbest klor düzeyinin mevzuatta öngörülen seviyelere getirildiği duyuruldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kent genelinde içme suyuna yönelik izleme ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son çalışmalar kapsamında Muş il merkezi genelinde şebeke suyunun serbest klor düzeyleri, Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimler ve yürütülen hassas çalışmalar neticesinde mevzuatta öngörülen seviyelere getirilmiştir. Halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerimiz ve düzenli kontrollerimiz hassasiyetle sürdürülmektedir.”

