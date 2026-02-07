Hatay Erzin’de otoyolda 324 km hızla makas atıp akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü yakalanırken, sürücü hakkında adli ve idari işlem uygulandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifiyle benzer ihlallerde ağır para cezaları, uzun süreli ehliyet geri alma ve trafikten men yaptırımlarının devreye gireceğini vurguladı.

Hatay Erzin’de otoyolda motosikletle trafik güvenliğini hiçe sayarak akrobatik hareketler yapan, art arda şerit değiştirerek aşırı hız yapan A.Ç. isimli trafik canavarı sürücü yakalandı.

Motosiklet sürücüsü hakkında; TCK'nın 179/2 maddesinden adli işlem yapıldı. Ayrıca idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından olaya ilişkin paylaşım yaptı. Yerlikaya, paylaşımında, "Hızdan Yana Değil, Hayattan Yana Olalım" diyerek ortalama hızdaki yüzde 5'lik bir düşüşün ölüm riskini yüzde 30 azalttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre bu trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye;

Makas atması nedeniyle,

🔻90 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,

🔻Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız,

🔻Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Akrobatik hareketler yapan sürücüye,

🔻46 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,

🔻Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız,

🔻Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

🔻 Geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

Yerleşim yeri dışında mevcut hız sınırını 71 km/sa ve üzeri aşan sürücülere 30 bin TL idari para cezası uygulayacağız ve sürücü belgesi 90 gün süreyle geri alacağız. (Trafik ihlalinin meydana geldiği otoyol güzergahında bu motosikletin hız sınırının 100 km olmasına rağmen motosiklet 324 km hız yapmaktadır)

324 km süratle giden bu sürücünün motosikleti, Yeni Trafik Kanunu Teklifinin kanunlaşmasıyla birlikte 120 gün trafikten men edilecek. Sürücünün ehliyeti de 150 gün geri alınacak. "



