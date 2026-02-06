İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı • Erzurum
Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti! Erzurum'da katliam gibi kaza
Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Özetle DinleAynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti! Erzurum'da ...
Kaydet
3. Sayfa 2 dk önce
Erzurum'da bir tır ile otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
- Kaza Erzurum'u Tortum ilçesine bağlayan karayolunun Akdağ mevkiinde meydana geldi.
- Kazada bir tır ile otomobil çarpıştı.
- Otomobilde bulunan ve aynı aileden olduğu belirtilen 4 kişi hayatını kaybetti.
- Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
- Güvenlik güçleri ek kaza yaşanmaması için önlem aldı.
- Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
0:00 0:00
1x
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Erzurum'u Tortum ilçesine bağlayan karayolunun Akdağ mevkiinde, bir tır ile otomobilin karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
İzmir’de dere sularına kapılan 8 yaşındaki Berivan'dan acı haber! Son anları yürek yaktı
4 KİŞİ FECİ KAZADA CAN VERDİ
İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan ve aynı aileden olan 4 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Güvenlik güçleri, yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR