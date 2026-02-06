Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Erzurum'u Tortum ilçesine bağlayan karayolunun Akdağ mevkiinde, bir tır ile otomobilin karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı.

Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti! Erzurumda katliam gibi kaza

4 KİŞİ FECİ KAZADA CAN VERDİ

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan ve aynı aileden olan 4 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Güvenlik güçleri, yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

