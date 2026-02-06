Günlerdir etkili olan sağanak yağış, İzmir’de tehlikeli anlara yol açtı. Bayındır’da su birikintisinde mahsur kalan anne ile oğlu kurtarılırken, Torbalı’da dereye kapılan 8 yaşındaki çocuk için arama çalışması sürüyor.

İzmir’de günlerdir aralıksız süren sağanak yağış, kent genelinde tehlikeli anlara neden oluyor. Bayındır’da su birikintisinde mahsur kalan anne ile oğlu ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarılırken, Torbalı’da dereye kapılan 8 yaşındaki bir kız çocuğunu bulmak için zamana karşı arama çalışması başlatıldı.

Bayındır ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi Gelenler mevkisinde, şiddetli yağışın ardından oluşan su birikintisi içinde kalan otomobilde mahsur kalan Deniz Gemici (54) ile annesi Rabia Gemici (72) için ekipler seferber oldu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, anne ve oğlu araçtan çıkarılarak güvenli alana alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen iki kişi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Mahsur kalan araç ise bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

8 YAŞINDAKİ BERİVAN ARANIYOR

Öte yandan Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde, Fetrek Deresi’ne giren 8 yaşındaki Berivan Bozan’ın suya kapılarak kaybolduğu bildirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine AFAD, polis ve belediye ekipleri bölgeye sevk edilirken, dere yatağında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

Yetkililer, İzmir genelinde etkili olan sağanak nedeniyle özellikle dere yatakları, su birikintileri ve taşkın riski bulunan bölgelerde vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarını yineledi.

