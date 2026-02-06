Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, PFDK'ye sevk edildi
Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçlarının ardından TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor’u çeşitli ihlaller nedeniyle PFDK’ye sevk etti.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü hafta maçlarının ardından çeşitli sebeplerle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor'u disipline gönderdi.
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
