Ay Yapım’ın yapımcılığında gerçekleşen, hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği filminin yayın tarihi merak konusu oldu.

Star TV'nin iddialı yeni dizisi Sevdiğim Sensin’in ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin yayınlanan tanıtımında, hayatı boyunca köyünden çıkmamış olan Dicle ile askerlik görevini yapmak üzere köye gelen İstanbullu Erkan’ın tanışmasına dair ilk ipuçları ekrana yansıdı.

SEVDİĞİM SENSİN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Sevdiğim Sensin dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak yapım ekibi ve kanal tarafından yapılan paylaşımlara göre dizi yakın zamanda ekranlarda olacak.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Sevdiğim Sensin’in kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven, Bensu Uğur gibi isimler rol alıyor.

