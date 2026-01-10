Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaştığı Yol Arkadaşım filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken çekildiği mekanlar, konusu ve oyuncu kadrosu bir kez daha merak konusu oldu.

2017 yılında vizyona giren Yol Arkadaşım, hem gişede yakaladığı başarı hem de sıcak hikayesiyle Türk komedi sinemasının sevilen yapımları arasında yer aldı. Bedran Güzel’in yönetmenliğini üstlendiği film, tesadüfen yolları kesişen iki zıt karakterin eğlenceli ve bol sürprizli yolculuğunu ekranlara taşıyor.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım filminin çekimleri büyük ölçüde İstanbul’un farklı ilçelerinde ve Balıkesir’in turistik ilçesi Ayvalık’ta gerçekleştirildi. Film boyunca görülen şehir içi sahneleri İstanbul’da çekilirken yolculuğun Ege’ye uzanan bölümü Ayvalık ve çevresinde çekildi.

Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte konusu

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yer alıyor. Koç, hayatta istediğini bir türlü elde edemeyen Onur karakterini canlandırırken, Büyükak ise hayatı akışına bırakan Şeref rolüyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Kadroda ayrıca Emre Kınay, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece, Bahar Şahin, Toygan Avanoğlu ve Yakup Yavru gibi tanınmış isimler bulunuyor. Konuk oyuncular arasında Acun Ilıcalı, Eser Yenenler, Nurseli İdiz ve Şinasi Yurtsever gibi sürpriz isimler de yer alıyor.

Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte konusu

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NE?

Onur, işinde başarısız olmuş bir ilaç mümessilidir ve Kurban Bayramı’na kısa süre kala hayatını toparlamak ister. Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmayı, işine geri dönmeyi ve tüm bunları başarırken de yoluna çıkan engelleri aşmayı hedefler.

Bu süreçte bir telefon uygulaması aracılığıyla tanıştığı Şeref ile birlikte İstanbul’dan Ayvalık’a uzanan bir yolculuğa çıkar. Birbirinden tamamen farklı iki karakterin çıktığı bu yol, onları beklenmedik maceralara, komik olaylara ve sıcak bir dostluğa sürükler.

Haberle İlgili Daha Fazlası