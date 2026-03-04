ABD ve İsrail operasyonunda hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney için başkentte 3 gün sürecek tarihi cenaze töreni başlıyor

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, Hamaney için Tahran’da düzenlenecek cenaze töreninin programına ilişkin açıklama yaptı.

Hamaney için başkent Tahran’da üç gün sürecek cenaze töreni düzenlenecek. Törenlerim İmam Humeyni Camii’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İran'ın dini lideri Hamaney için 3 günlük cenaze töreni başlıyor!

Mahmudi, "Ülke lideri Hamaney'le vedalaşmak için İmam Humeyni Camii'nde bu gece tören düzenlenecek." dedi.

İran'ın dini lideri Hamaney için 3 günlük cenaze töreni başlıyor!

MİSİLLEME DALGASI DEVAM EDİYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı. Saldırılar bölgedeki gerilimi hızla yükseltti.

İran yönetimi saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı hedeflere saldırılar düzenledi.

SALDIRILARDA YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İran Kızılayı saldırılar sonrası bilanço paylaştı. Açıklanan verilere göre saldırılarda 787 kişi öldü.

Tahran’da düzenlenecek cenaze töreninin İran’da geniş katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası