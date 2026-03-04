ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilim Hint Okyanusu’na sıçradı. Sri Lanka açıklarında seyreden İran fırkateyni IRIS Dena, denizaltı saldırısının hedefi oldu. Galle açıklarında tehlike sinyali veren gemi, kısa sürede sulara gömüldü. Saldırı sonucunda gemide bulunan 101 denizci kaybolurken, 78 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşın 5. gününde çatışmalar Hint Okyanusu’na taştı.

Sri Lanka açıklarında denizaltı saldırısına uğrayan İran fırkateyni sulara gömüldü.

101 DENİZCİ KAYIP

Saldırı sonrası en az 101 kişi kayboldu, 78 kişi yaralandı.

Sri Lanka Donanması ve Savunma Bakanlığı kaynakları, saldırının ardından gemide ağır hasar oluştuğunu duyurdu.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Sri Lanka Savunma Bakanlığı, acil yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda gemi ve uçak sevk etti.

Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, gemide bulunan yaklaşık 180 denizciden şu ana kadar 30 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Sri Lanka Donanması tarafından kurtarılan 32 İranlı denizci Galle kentine getirildi. Yaralılar Karapitiya Hastanesine sevk edildi.

Yetkililerden gelen bilgilere göre bir İranlı denizcinin durumu kritik.

GEMİNİN NEDEN BATTIĞI ARAŞTIRILIYOR

IRIS Dena’nın nasıl hedef alındığı ve geminin batmasına neyin yol açtığı henüz netlik kazanmadı.

Sri Lanka donanması ve hava kuvvetleri, olayla ilgili görüntülerin yayımlanmayacağını açıkladı.

