Hafta sonundan bu yana düzenlenen saldırılarda, en az yedi ABD askeri tesisindeki hayati öneme sahip iletişim ve radar sistemleri vuruldu. Uzaydaki uydularla bağlantı kuran devasa çanaklar ve balistik füzeleri erkenden haber veren radar sistemleri hurdaya döndü. Belgelenen ağır hasarın faturası 2 milyar dolara yaklaştı.

New York Times’ın uydu görüntüleri ve doğrulanmış videolar üzerinden yaptığı analize göre, İran’ın hafta sonu ve Pazartesi günü düzenlediği saldırılarda Orta Doğu’daki bazı ABD askeri tesislerinde iletişim ve radar sistemlerine yakın yapılarda hasar oluştu.

Körfez ülkelerinde bulunan, ABD ordusunun yüksek kapasiteli haberleşmesini sağlayan hayati öneme sahip AN/GSC-52B terminalleri doğrudan hedef alındı.

Uydu görüntüleriyle belgelenen ağır hasarın faturası 2 milyar dolara yaklaştı.

Bahreyn'in Manama kentinde bulunan ABD Donanması Beşinci Filo Karargahı

BAHREYN: BEŞİNCİ FİLO'YA İHA BASKINI: RADARLAR PARAMPARÇA

Bahreyn’in Manama kentinde bulunan ABD Beşinci Filo karargahı, İran'a ait kamikaze insansız hava araçlarının hedefi oldu.

Deniz operasyonlarının koordinasyon merkezi olan üste, yüksek kapasiteli iletişim sağlayan kritik uydu terminalleri imha edildi.

Vurulan yapılardan ikisi, ABD ordusunun yüksek kapasiteli iletişimini sağlayan SATCOM terminalleri.

New York Times'ın elde ettiği uydu görüntülerine göre, hassas radar kapaklarının paramparça olduğu ve stratejik iletişim hatlarının tamamen devre dışı kaldığı saptandı.

Katar'daki El- Udey üssü.

KATAR

İran füzeleri sadece Bahreyn'i değil, tüm Körfez hattını vurdu. Orta Doğu'daki en büyük Amerikan üssü olan Katar'daki El- Udey'de uydu çanakları ve stratejik binalar hasar gördü.

1,1 milyar dolar değerindeki AN/FPS-132 erken uyarı radarı, İran'ın Pazar günü düzenlediği saldırılarda hedef alındı.

Camp Arifjan üssü

KUVEYT’TE RADOMLAR HASAR GÖRDÜ

Kuveyt'teki Camp Arifjan ve Ali Al Salem hava üslerinde en az dokuz kritik yapı yerle bir edildi.

Camp Arifjan üssünde çekilen uydu görüntülerinde en az üç radomun hasar gördüğü ya da tahrip edildiği görüldü.

Ali Al Salem Hava Üssü’nde ise uydu iletişim altyapısına yakın en az altı yapının hasar gördüğü veya yıkıldığı görüntülere yansıdı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise balistik füzeleri tespit eden hayati öneme sahip AN/TPY-2 radar sisteminin hemen yanındaki tesisler hedef alındı.

Pentagonun Körfezdekigözleri kör oldu! 2 Milyar dolarlık yıkım uzaydan görülüyor

PRENS SULTAN ÜSSÜ'NDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü de İran'ın füzelerinden kaçamadı.

İran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ordusunun koordinasyon yeteneğini bozmak için bu hassas tesisleri seçtiklerini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise saldırıların boyutu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

BÜYÜKELÇİLİKLER KAPATILDI, PERSONEL TAHLİYE EDİLİYOR

İran'ın misilleme saldırılarını genişletmesi üzerine Washington "acil" koduyla harekete geçti.

ABD hükümeti, güvenlik gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldı. Bölgedeki diğer ülkelerde bulunan zorunlu olmayan personele ise tahliye emri verildi. Savaşın beşinci gününde toplam ölü sayısı 870’i aşarken, bölge genelinde tam bir kaos hakim.

TAHRAN’IN "HAYALET" PLANI: DÜNYANIN TESPİT EDEMEDİĞİ FÜZELER Mİ GELİYOR?

ABD ve İsrail’in İran’ın kalbine yönelik hava operasyonları sürerken, savaşın gidişatını değiştirecek çarpıcı bir iddia da gündemde yerini koruyor.

Bölgeden sızan bilgilere göre Tahran yönetimi, radara yakalanmayan ve dünyadaki hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemediği öne sürülen "görünmez füzelerini" savaş meydanına sürmeye hazırlanıyor.

İddiaya göre, İran'ın "hayalet teknolojisiyle" donatılmış bu yeni nesil füzeleri, radarları kör ederek savunma kalkanlarını delip geçme kapasitesine sahip. ABD ve İsrail hava savunma ağının, henüz bu gizemli silahları tespit edecek bir algoritma geliştiremediği konuşuluyor.

SIĞINAK DELİCİLER DEVREDE: ABD "YER ALTI" ORDUSUNU HEDEF ALDI

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı da İran’ın metrelerce altındaki stratejik tesislerini imha etmek için BLU-109 tipi "sığınak delici" bombaları sahaya sürdü.

Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, beton ve kaya katmanlarını mızrak gibi delip geçen bu özel mühimmatların, yer altı şehirlerini saf dışı bırakmak için tek çare olduğunu söylemişti

İSFAHAN'DA "DEJAVU": ABD 1.700 HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

İran füze programının kalbi İsfahan’da yıkım durmuyor. Geçen Haziran ayındaki saldırıların ardından aylar süren çalışmayla ayağa kaldırılan dev füze binaları, bu hafta düzenlenen hava akınlarıyla yeniden enkaz yığınına döndü. Garmdareh’de en az dokuz stratejik yapı yerle bir olurken, ABD ordusu operasyonun bilançosunu açıkladı: Alaska’dan daha geniş bir coğrafyaya yayılan İran topraklarında şu ana kadar 1.700’den fazla hedef başarıyla vuruldu.

