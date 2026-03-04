İkinci ‘Minguzzi olayı’ olarak anılıyordu! Hakan Çakır cinayetinde mütalaa açıklandı
Türkiye’nin ikinci ‘Mattia Ahmet Minguzzi olayı’ olarak anılan Hakan Çakır cinayetinde mütalaa açıklandı. Savcı, tutuklu baba ve oğlu ile onun arkadaşı hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiyi ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan 45'er yıla kadar hapis cezası talep ederken, yaşı küçük 2 çocuk hakkında ise 41 yıl ve 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.
- Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasının duruşması Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
- Savcı, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç hakkında "kasten öldürme"den müebbet ve "öldürmeye teşebbüs"ten 45'er yıl hapis cezası talep etti.
- Yaşı küçük sanıklar B.S.Z. için 41 yıl, T.Y.Z. için 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
- Ölen gencin babası, ağabeyi ve akrabası hakkında "basit yaralama" suçundan beraat talep edildi.
- Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.
Ankara’da 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın duruşması bugün, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Basına kapalı olarak yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z., tutuksuz sanık Umut Kılınç, aynı dosyada sanık olarak yer alan Hakan Çakır’ın (23) babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve akrabası Eyyüp Demir ile taraf avukatları katıldı.
MÜTALAA AÇIKLANDI
2’si çocuk 8 sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu baba ve oğlu ile onun arkadaşı hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiyi ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Yaşı küçük 2 çocuk hakkında 41 yıl ve 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep eden savcı, ölen gencin ailesinden 3 kişi hakkında ise ‘basit yaralama’ suçundan beraat talep etti.
Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.
“ÜÇ İFADE VERDİLER, ÜÇÜ DE DEĞİŞİK”
Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığını belirterek şunları söyledi:
Mahkememiz 8 Nisan'a ertelendi. Karar duruşması olacak. En küçük çocuğa yıkmaya çalıştılar suçu, diğer üç kişiden almak istediler. Yani tek sadece onlar. Biz de tabii ki buna karşılık sayın avukatımız sağ olsun karşılıklarını verdi. Yani öyle bir şey olmayacağını anlattı. Elimizdeki dosyalarla ve eski verdiği ifadelerden kaynaklı. Yani her verdikleri ifade farklı farklı. Üç tane ifade verdiler, üçü de değişik, birbirine tutmayan, anlamsız ifadeler çıktı. Bunda da geldiler farklı bir senaryoyla karşımıza çıktılar. Kızım o yüzden içeride sinirlendi, sinir krizi geçirdi. Yani baktılar işin içinden sıyrılamayacaklar. Üçü de en küçüklerine, yaşı küçük olduğu için sadece ona yıkmaya çalıştılar.
“EMSAL BİR KARAR OLACAK”
Hakan Çakır’ın kardeşi Melisa Çakır ise "Suçu yaşı en küçük, yani en az cezayı alacak kişinin üstüne yıkmaya çalıştılar. 14 yaşındaydı kendisi. En üst sınırdan 24 yıl alıyor, yarısını yatıyor. Yarısı açık, yarısı kapalı şeklinde. 24 yılın tamamında yatmıyor. Ve suçu kendisi kabul etti. Ağabeyimi nasıl katlettiğini anlatmaya çalıştı. Yani biz inanmadık ama yine de bunu duymak çok ağır geliyor insana. Ama savcının mütaalasını biz beğendik. Emsal bir karar olacağını düşünüyoruz” dedi.
NE OLMUŞTU?
10 Ağustos'ta çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesinden tartıştı.
Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle olay yerine gelen Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen olayda Hakan Çakır, bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Hakan Çakır cinayetinin geçmişi! Hakan Çakır olayının failleri için yargılama süreci devam ediyor
Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, oğlu Ahmet Emir Zeynal, onun arkadaşı Umut Kılınç hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiyi ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Cemal Zeynal'ın yaşı küçük çocukları B.S.Z. hakkında 41 yıl, T.Y.Z. hakkında 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Aynı dosyada Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da ‘basit yaralama’ suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.