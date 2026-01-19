Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler mesajları kendilerinin atmadığını söyleyip suçu kardeş ve kuzenlerine yıktı. Şüphelilerden biri ise Hakan Çakır cinayeti nedeniyle soruşturma geçirdiğini söylerken 'PKK' detayı dikkat çekti.

İkinci Minguzzi davası olarak anılan ve günlerdir konuşulan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetinde Atlas'ın annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen şüphelilerden 3'ü Güvenlik Şube, 3'ü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.T., S.T. ve A.E., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan şüpheliler Y.T. ile S.T. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmış, 3 şüpheli de işlemlerinin ardından ‘tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit etmişlerdi: Şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı!

"MESAJI ATAN BEN DEĞİLİM"

Öte yandan şüpheler Y.T., S.T. ve A.E.'nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. İfadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten şüpheli A.E., "Bu paylaşımı yapan şahıslar suçu benim üzerime atmak maksadıyla kanalımdan bulunan ayrıcalıklardan faydalanan kısmından videoda kullanılan bana ait maili kopyalayarak, video içeriğini yapıştırmışlar. Bu sebeple bağlantı linkine tıklandığı zaman benim hesabım çıkmaktadır. Ancak kesinlikle bu paylaşımı yapan, bu mesajları atan şahıs ben değilim. Kim olduklarını da bilmiyorum. Serbest bırakılma kararı verilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.

Hakan Çakır

HAKAN ÇAKIR VE PKK BAĞLANTISI

Şüphelilerden Y.T. adlı çocuk ise savunmasında, "Ömer F.A. benim kuzenim olur. Kendisi beni PKK V404 duyuru isimli siteye üye alımı ve çıkarılmasında görevlendirmişti. Ben bu sitenin PKK ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Kuzenim kullandığı hattan benim Whatsapp'ıma bir link yolladı. Ben linki açtığım zaman bahsedilen mesajın gönderilmiş olduğunu gördüm. Telefon bana aittir. Hakan Çakır olayında da kuzenim Ömer F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim. Serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim" şeklinde konuştu.

Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit etmişlerdi: Şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı!

ŞÜPHELİ KARDEŞİNİ SUÇLADI

Şüpheli S.T. de savunmasında, "Kullanmış olduğum hat tarafıma aittir ancak bu hattı kardeşim Y.T. kullanmaktadır. Kardeşim Y.T. ya da bir başkasının Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesaj attığına ilişkin bilgim yoktur. Ben de böyle bir eylemde bulunmadım. Serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim. Aleyhe hususları kabul etmiyorum" dedi.

