Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Suriye’yi sabote edecek hiçbir girişime izin vermeyiz. Suriye Suriyelilerindir” dedi. Erdoğan, Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin de “Atlas’ı katledenler gereken cezayı alacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim için önemli olan milletimizin, tüm Türkiye'nin huzuru, geleceğine güvenle ve huzurla bakmasıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana hep bu amaçla çalıştık. Gece gündüz demeden çalıştık. Türk milletinin başını yere eğdirmedik. 86 milyona mahcup olmadık. Türkiye'nin menfaatlerini her zaman gündemimizin ilk sırasına yerleştirdik. Bunlar her zaman savunduk.

Millete hesap vermeyi şiar edinmiş bir kadroyuz. Çocuklarımızın yarı yıl karne heyecanı yaşadığı şu günlerde, biz de geçen yıla ait karnemizi aziz milletimizin takdirine sunduk. Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumundayız.

Bize oy vermiş ya da vermemiş tüm vatandaşlarımın şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Her kardeşimiz bizim nazarımızda aynı standartta hizmete layıktır. Bölgecilik yapmak, siyasi görüşlerine, kökenlerine, oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır. Herkesi aynı samimiyetle kucaklıyoruz.

Biz her zaman eserlerimizle konuşuyoruz. Bugün başkentimiz Ankara'ya yeni Türkiye'yi simgeleyen bir yatırımı kazandırmanın gururunu yaşadık. Hizmete açtığımız Esenboğa Havalimanı 3. pistinin ve kulesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Türkiye'nin başşehrini, vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa ve su kuyruklarına mahkum eden zihniyetin insafına bırakamayız. Kendileri dışındaki herkesi suçlamaya, basın mensuplarını tehdit edenler bizim hizmet şevkimizi kıramazlar. Bu ülkede kutuplaştırma deyince, kriz fırsatçılığı deyince, felaket tellallığı, işbilmezlik deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. Kimin hizmet karnesinin pekiyilerle dolu, kimin sicilinin zayıf ve kara lekelerle dolu olduğu gayet bellidir.

"SURİYE SURİYELİLERİNDİR"

(Dış siyasi gelişmeler) Türkiye'nin bu fırtınalı dönemi kazasız belasız atlatması için alınması gereken ilave tedbirleri görüştük. Barışı ve istikrarı merkeze alan dış politikamızla, bölgemizi belirsizliğe sürükleme riski olan her türlü girişimin karşısında durmayı sürdüreceğiz. Dünya kaotik ve belirsiz günlerden geçiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına girecek. Şehirler yıkıldı, birçok insan öldü. Barış umutlarını artıracak bir yol haritası oluşmadı. İran'da sokaklar üzerinden yazılmak istenen senaryoları hepimiz takip ediyoruz.

Ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti paylaştığımız Suriye'deki her gelişmeyle çok yakından ilgileniyoruz. Suriye halkının kardeşi, komşusu ve kara gün dostu bir ülke olarak bunu sabote edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmeyiz. . Toprak bütünlüğü haiz, bir ve beraber Suriye'nin tüm bölgemizin refahı için vazgeçilmez olduğu inancındayız. Unutmayın Suriye, Suriyelilerindir.

Suriye; Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sünni, Dürzi demeden herkesindir. Tüm kesimleriyle kardeş Suriye halkınındır.

Suriye hükümeti en az hasarla sorunu çözüme kavuşturdu. Şara'yı tebrik ettim. Suriye halkının dünkü anlaşmadan büyük sevinç duyduğu anlaşılıyor. Emir komuta zinciri içinde hareket eden Suriye ordusu başarılı bir sınav vermiş, haklıyken haksız duruma düşecek eylemlerden özenle kaçınmıştır.

Suriye halkının kardeşi, komşusu, kara gün dostu olarak Suriye'de barışı sabote edecek hiç bir duruma müsaade etmeyiz. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır.

Bizi bölmek, parçalamak, bizi birbirimize düşman eylemek isteyenlere inat, kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyeceğiz. Bir asır önce yaşanan acıların tekerrür etmemesi için önümüze kurulan tuzaklara düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz. Önce ülkemizi ardından da bölgemizi terörün kanlı pençesinden inşallah ebediyen kurtaracağız.

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ

Atlas yavrumuzu katleden canilerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Üzerimize düşen neyse sonuna kadar yerine getirmenin kararlılığı içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Minguzzi ne ise Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil.

Haberle İlgili Daha Fazlası