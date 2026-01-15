Ankara’da 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın öldürülmesine ilişkin davanın duruşması öncesinde adliyede gergin anlar yaşandı. Sanık ve müşteki yakınları arasında çıkan tartışma sonrasında adliye koridoruna polis ekipleri sevk edilirken, “Dışarıda katil istemiyoruz” sloganları sonrası tansiyon yükseldi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde sokak ortasındaki tartışma bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın davasının duruşması, bugün saat 10.00’da Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Kapalı olarak görülecek duruşma öncesinde adliyede tansiyon yükseldi. Mahkeme salonu önünde sanık ve müşteki yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine adliye koridoruna polis ekipleri sevk edildi. Sanık yakınları güvenlik gerekçesiyle koridor dışına çıkarıldı.

Öldürülen 23 yaşındaki Hakan Çakır

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos’ta meydana gelen olayda, çiğ köfte dükkanı işleten 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç., dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan A.E.Z. (19) ve arkadaşı U.K (19) ile yol verme meselesinden tartıştı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

15 yaşındaki M.N.Ç.'nin haber vermesiyle gelen Hakan Çakır ile şüpheliler arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen olayda Hakan Çakır, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaya karışan C.Z (45) ile çocukları A.E.Z. , B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakan Çakır ve kız kardeşi

İKİ AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara'da sokak ortasında katledilen Hakan Çakır'ın ölümüne ilişkin iki ayrı iddianame hazırlandı. İddianamede 2'si çocuk, 5 kişi hakkında farklı suçlardan cezalar istendi. İddianamenin birinde 3 sanık için müebbet ve 45 yıla kadar hapis, ikinci iddianamede yaşı küçük B.S.Z. (17) için 41 yıla, T.Y.Z. (14) için 26 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Çakır'ın ölümüne neden olan tutuklu şüpheliler

ADLİ TIP RAPORU: HER BİRİ ÖLDÜRÜCÜ

İddianamede, adli tıp raporuna da yer verildi. Çakır’ın vücudunda iki bıçak yarasının her birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespitleri paylaşıldı.

İddianamede, Hakan Çakır’ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç.'nin merdivende oturan A.E. Z. ve U K.'dan yol vermelerini istediği, 2 şüphelinin ise hakaret ve küfrettiği belirtildi. Kız kardeşinin haber vermesiyle gelen Hakan Çakır’ın şüphelilere tepki göstermesiyle kavga çıktığı ifade edildi.

A.E.Z.'nin "Buraya adam yığacağım, bıçakları toplayıp gelip hepinizi keseceğim" diyerek, olay yerinden ayrıldığı, ailesini arayıp haber verdiği anlatıldı. Ardından babası C. Z. ile kardeşleri B.S.Z. ve T.Y.Z. ile birlikte ellerinde bıçak, pala ve sopalarla geri geldikleri, arbede sırasında Hakan Çakır’ın iki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır’ın ağır, annesi S.Ö. ve akrabaları Eyyüp Demir'in hafif yaralandığı kaydedildi.

Tutuklanan 3 kardeşin, sosyal medya hesaplarından uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla fotoğraflar paylaştığı tespit edildi. Hakan Çakır'ı öldüren katilin ise TikTok hesabından başka birinin kafasına silah dayayıp çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

