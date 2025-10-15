Cinayete jet iddianame! Hakan Çakır'ın katillerine en ağır cezalar istendi

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Ankara’nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos tarihinde 22 yaşındaki Hakan Çakır, işlettiği çiğ köfteci dükkânında, yol verme meselesi sebebiyle çıkan tartışmada annesi ve kız kardeşine sözlü tacizde bulunan kişilerle yaşanan kavga sırasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Çakır’ın iş yerini basan baba ve üç oğlu hakkında istenilen cezalar belli oldu.

İddianamede baba Cemal Z. için 40 yıl 5 ay, oğulları 14 yaşındaki T.Y.Z. için 26 yıl 6 ay, 17 yaşındaki B.S.Z. için 41 yıl, 19 yaşındaki A.E.Z. için ise 45 yıl 9 ay hapis cezası talep edildi. Sanıklar 26 Kasım’da hâkim karşısına çıkacak.

Öte yandan, iddianamede, üzerlerine atılı suçlamaları reddetmiş olsalar da, dosyaya giren inceleme raporuna göre zanlıların üzerlerinde ve ayakkabılarında bulunan kan örneklerinin, maktul ile yaralılar baba Şahin ve oğlu Hakkı Can Çakır’a ait olduğunun tespit edildiği belirtiliyor. Savcılık, çocuk şüphelilerin 18 yaşından büyük sanıklarla birlikte kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve silahla yaralama suçlarını işledikleri kanaatine vararak cezalandırılmalarını talep etti.