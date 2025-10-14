Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Antalya'da toprak kayması! İnsanlar tahliye edildi, çalışmalar durdu

Antalya'da toprak kayması! İnsanlar tahliye edildi, çalışmalar durdu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin tahliye edilmesine neden olan inşaat kazı alanındaki toprak kaymasında, yine bir toprak kayması daha yaşandı. O anlar kameralara yansırken, inşaat çalışmalarının durdurulduğu öğrenildi.

10 Ekim Cuma akşamı Serik ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak'ta bir inşaat firmasının temel kazma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana gelmiş, göçükte kazı çalışmalarının yapıldığı alanın bitişiğinde bulunan 2 katlı evde oturanlar tahliye edilmişti.

Antalya'da toprak kayması! İnsanlar tahliye edildi, çalışmalar durdu - 1. Resim

ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Toprak kayması meydana gelen inşaatta Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü incelemelerde bulundu. Ekipler inşaat alanında yaptığı çalışma sonrası inşaatın durdurulmasına karar verdi.

Antalya'da toprak kayması! İnsanlar tahliye edildi, çalışmalar durdu - 2. Resim

BİR KEZ DAHA OLDU!

Aynı inşaatta dün ikinci bir toprak kayması daha yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde inşaat alanında toprak kaymasıyla birlikte büyük bir incir ağacının toprak kaymasıyla birlikte inşaatın üzerine devrildiği görülüyor.

Antalya'da toprak kayması! İnsanlar tahliye edildi, çalışmalar durdu - 3. Resim

Öte yandan inşaatın yanında bulunan ve tehlike nedeniyle tahliye edilen evde oturan aileler, yakınlarının yanlarında konaklamaya devam ediyor.

