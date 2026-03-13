Zonguldak’ta annesi ve anneannesini baltayla öldürerek 110 parçaya böldükten sonra sokağa atan Rabia Çataklı hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığı “üst soya ve kadına karşı nitelikli kasten öldürme” suçundan iki kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Korkunç olay 2023 yılında yaşanmıştı. İddiaya göre cinnet geçirerek annesi Şeyda Çataklı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla parçalayan 34 yaşındaki Rabia Çataklı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

Dehşet evi...

CANİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra anne ve anneanne toprağa verilirken Rabia Çataklı, "üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması istemiyle tutuklandı.

Medine Küçükkaya - Şeyda Çataklı

MAHKEMEDE ADLİ TIP RAPORU OKUNDU

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rabia Çataklı ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede Adli Tıp Kurumu'nun sanık Rabia Çataklı'nın cezai sorumluluğunun tam olduğu şeklindeki raporu okundu. Raporda, "Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği tespit edilemediği, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgele de rastlanmadığı, bu duruma göre Rabia Çataklı'nın 13 Ağustos 2023 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu" ifadelerine yer verildi.

Olayı öğrenen komşuları gözyaşlarını tutamamıştı

SANIK İÇİN İNDİRİMSİZ CEZA İSTENDİ

Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili sanığın indirim olmadan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam edilmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı ise rapora istinaden sanığın annesi ve anneannesine karşı işlediği "üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçlamasıyla iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Rabia Çataklı ve annesi

Sanık ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek "İsteyerek ve bilerek bu eylemi yapmadım. Rahatsızlığımdan kaynaklı atak sürecinde bu olay gerçekleşti" dedi. Sanık avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek sanığın beraatini ya da tahliyesini talep etti.

ANNE VE ANNEANNE CİNAYETİNE ÇİFTE MÜEBBET

Mahkeme heyeti sanığın annesi Şeyda Çataklı, anneannesi Medine Küçükkaya'ya yönelik üstsoya ve kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediğine belirterek iki kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

