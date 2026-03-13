Kaydet

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden vatandaşları ağlarına düşüren büyük bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin sosyal medyada kod isimler kullanarak iletişim kurdukları ve farklı illerden getirdikleri işsiz vatandaşlar adına açtırdıkları banka hesapları üzerinden vurgun yaptıkları belirlendi. Bu yöntemle Türkiye genelinde 12 kişiyi toplam 3 milyon 310 bin TL dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mersin polisinin suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası