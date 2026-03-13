Trendyol Süper Lig’de 13 Mart 2026 günü oynanacak Antalyaspor - Gaziantep FK karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Antalyaspor ile deplasmanda galibiyet arayan Gaziantep FK’nın karşılaşacağı mücadelenin yayın bilgileri ve maç saati araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayınlanacağı kanal, başlama saati ve iki takımın son durumu merak ediliyor.

ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de oynanacak Antalyaspor - Gaziantep FK karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi hem televizyon üzerinden hem de dijital platformlar aracılığıyla takip edebilecek.

Antalyaspor ile Gaziantep FK arasındaki mücadele, ligde alt sıralardan uzaklaşma ve orta sıralardaki konumu güçlendirme açısından önem taşıyor. Antalyaspor ligde çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 24 puanla 14. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise sezon boyunca oynadığı 25 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde ederek 30 puanla 10. sırada bulunuyor.

ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması 13 Mart 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele Antalya’daki Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak.

Sezonun ilk yarısında Gaziantep’te oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 3-2’lik skorla kazanmıştı. Bu nedenle Antalyaspor, kendi sahasında hem rövanşı almak hem de puan kaybını telafi etmek istiyor.

Antalya temsilcisi rakibine karşı sahasında dikkat çeken bir istatistiğe sahip. Antalyaspor, 2005 yılından bu yana Gaziantep FK ile oynadığı iç saha maçlarında rakibine karşı mağlubiyet yaşamadı.

Gaziantep FK ise sezonun ilk yarısındaki galibiyetin ardından yeniden kazanmak için sahaya çıkacak.

