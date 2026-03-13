Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe maçının ardından Başkan Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyesi Zeycan Yıldırım hakkında hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar nedeniyle savcılığa başvurulacağını açıkladı.

Samsunspor Kulübü, Başkan Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyesi Zeycan Yıldırım hakkında yapılan paylaşımlar nedeniyle dava açılacağını duyurdu.

137 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe müsabakası sonrası ve ilerleyen günlerde Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyemiz ve Pazarlama Departman Başkanımız Sayın Zeycan Yıldırım hakkında hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar titizlikle incelenmiştir.

Hukuk Departmanımızca şu ana kadar 137 kişi tespit edilmiş olup incelemeler devam etmektedir.

24 saat içerisinde paylaşımlarını kaldırıp özür dileyenler hakkında yeniden değerlendirme yapılacak; uymayanlar hakkında ise derhal Savcılık başvuruları yapılacaktır.

Kulüp avukatlarımız, bu tarz paylaşımlarda bulunan tüm kişilerin bizzat takipçisi olacaktır." denildi.

