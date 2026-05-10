İhlas Haber Ajansı
Bahçelievler’de dehşet! Eşini 10 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı
Bahçelievler’de Uygar Y. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşini 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan koca polis merkezine giderek teslim oldu.
Bahçelievler Merkez Mahallesi’nde bulunan bir sitede akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Uygar Y. (48) ile eşi Filiz K.Y. (43) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Uygar Y., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 10 kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Filiz K.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
2 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Eşini bıçakladıktan sonra kaçan Uygar Y.’nin bir süre sonra Güngören Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Uygar Y.’nin daha önce "kasten yaralama" suçundan 2 kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
