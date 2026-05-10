Bahçelievler’de Uygar Y. isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşini 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan koca polis merkezine giderek teslim oldu.

Bahçelievler Merkez Mahallesi’nde bulunan bir sitede akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Uygar Y. (48) ile eşi Filiz K.Y. (43) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Uygar Y., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 10 kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Bahçelievler’de dehşet! Eşini 10 bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Filiz K.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

2 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Eşini bıçakladıktan sonra kaçan Uygar Y.’nin bir süre sonra Güngören Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Uygar Y.’nin daha önce "kasten yaralama" suçundan 2 kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

