Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından olay açıklamalar yaptı. Hakem kararlarını eleştiren Yıldırım, "Kimse Anadolu takımlarının İstanbul'dan puan almasını istemiyor. Ofsaytımsı bir gol yedik. Mağlubiyeti hak etmedik" diye konuştu. Kadıköy'deki maçta sarı lacivertli taraftarlarla yaşadığı tartışma hakkında konuşan Yıldırım, "Bana 'sen maç satıyorsun' deyince ben çıldırdım; parmak salladım, küfür ettim. Açık ve net söylüyorum." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından konuştu.

"OFSAYTIMSI GOL YEDİK"

Hakem kararlarını eleştiren Yüksel Yıldırım, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada, "Söyleyecek çok şey var ama değmez. Hakem ikinci yarıda takdir haklarının hepsini bize karşı kullandı. Kimse Anadolu takımlarının İstanbul'dan puan almasını istemiyor. Fenerbahçe bastıracaktı biliyorduk ama son dakikaya kadar, 89'a kadar idare ettik. Orada ofsaytımsı bir gol yedik. Üçüncü golde, aynı Samsun'da bizim attığımız ve ofsayttan iptal ettikleri aynı golü Fenerbahçe attı ve sayıldı. Bizim golümüz sayılmadı. Maç 3-2 bitti. Mağlubiyeti hak etmedik. En kötü 2-2 olmalıydı, bana sorsan biz bu maçı 4-2 almalıydık. Goller kaçırdık, sağlık olsun." diye konuştu.

"HAKEMİN BOĞAZINA SARILMIŞLAR DİYE DUYDUM!"

Taraftarlar ile yaşadığı tartışmaya değinen Yıldırım, "Devre arasında Fenerbahçeliler hakemin boğazına sarılmış diye laflar geldi, bilmiyorum, gözümle görmedim. Hakemin boğazına sarılmışlar diye duydum! Tribünde söyledi arkadaşlar. Sadettin Saran'a çok teşekkür ederim. Bana edilen küfürler, hakaretler sonrası geldi bana destek oldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Samsunspor'un böyle güzel oynamasını hazmedemediler!" diye konuştu.

"PARMAK SALLADIM, KÜFÜR ETTİM"

Sarı lacivertli taraftarla yaşadığı diyaloğa ilişkin konuşan Yıldırım, "Fenerbahçeli bir taraftar bana 'Sen şikecisin. Galatasaray'a böyle oynamıyorsun, Fenerbahçe'ye böyle oynuyorsun. Hadi git Galatasaray'a da böyle oyna' dedi. 'Sen maç satıyorsun' deyince ben çıldırdım; parmak salladım, küfür ettim. Açık ve net söylüyorum. Onlar bana söylediği sözleri geri alsınlar, özür dilesin, ben de alayım." dedi.

"GALATASARAY'IN ÖNÜNE GEÇEMEDİ, BU BENİM SUÇUM MU?"

"Fenerbahçeliler size kırgın" şeklinde gelen hatırlatmanın ardından Samsunspor Başkanı Yıldırım, "Bana ne ya! Bana ne! Karşılarında Yüksel Yıldırım var saygı gösterecekler. Ben kaybetmişim tebrik ediyorum. Fenerbahçe kaç sezondur Galatasaray'ın önüne geçemedi, bu benim suçum mu?" sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE'NİN İÇİNDEN GEÇERDİK!"

Yüksel Yıldırım sol olarak, "Perşembe günü Avrupa'da çok önemli maçımız var. Hoca bu yüzden bir süreden sonra oyuncuları dinlendirmek için değişiklikler yaptı. Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik." açıklamasında bulundu.

SAMSUNSPOR'DAN TEPKİ

Samsunspor da Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyadan paylaşımlar yaptı ve hakem kararlarına tepki gösterdi. Samsunspor'un paylaşımında, "Yer İstanbul... Aynı Senaryo..." denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası