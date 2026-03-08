Türkiye Gazetesi
Kadıköy'de ortalık fena karıştı: Yüksel Yıldırım tartıştı, Sadettin Saran olayı yatıştırdı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın son anlarında sarı lacivertli taraftarlarla tartıştı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, maçın son bölümünde sarı lacivertli taraftarlarla tartışma yaşadı.
TARAFTARLARLA TARTIŞTI
Kadıköy'deki maçta 90+5'te Sidiki Cherif'in golünün ardından Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe tribünleri arasında önce sözlü dalaşma yaşandı. Sözlü atışmanın büyümesinin ardından taraflar arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Yüksel Yıldırım'ın artan öfkesinin ardından locadaki diğer insanlar araya girdi.
SADETTİN SARAN ARAYA GİRDİ
Yıldırım'ın maçı izlediği locaya doğru giden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, araya girerek olayların büyümesini önledi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sona erdi.
