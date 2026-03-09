Ankara’da 9 Mart 2026 Pazartesi günü Keçiören, Sincan ve Akyurt ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ su kesintisi 9 Mart listesini resmi web sitesi üzerinden duyurdu. Vatandaşlar ise ''Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusuna cevap arıyor.

ASKİ su kesintisi sorgulama yapan vatandaşlar ''Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?'' merakla araştırıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre öğleden sonra ve akşam saatlerinde çalışmaların son bulması beklenirken hangi bölgelerde kesinti yaşanacağı da duyuruldu.

ASKİ su kesintisi 9 Mart 2026: Ankarada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 9 MART 2026

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 9.03.2026 08:00:00

Tamir Tarihi: 9.03.2026 18:00:00

Detay: Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığımız kontrollüğünde yapımı devam eden yağmur suyu ve kanal hattı yapım işi kapsamında Basınevleri Mahallesi Selçuklu cadesi ile Matbacılar Caddesi köşe adresinde imalat hattı güzergahı üzerinde bulunan N3 zonu 1200 lük Ductil İçmesuyu boru hattının düşme ihtimali olduğundan tetbir amaçlı 09.03.2026 günü saat 08:00 ile 18:00 arası planlı su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz..

Etkilenen Yerler: Ayvalı Mahallesi alt kotları 2.)Aşağı Eğlence Mahallesi alt kotları 3.) Emrah Mahallesi alt kotları 4.) İncirli Mahallesi alt kotları 5.) Basınevleri Mahallesi üst kotları



SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 9.03.2026 02:40:00

Tamir Tarihi: 9.03.2026 13:00:00

Detay: Ahi Evran Mahallesi, Ayaş Yolu üzerinde meydana gelen 400’lük ana şebeke hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızanın giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Osmaniye Mahallesi



AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 9.03.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 9.03.2026 17:00:00

Detay: Büğdüz Mahallesi Sanayi Bölgesinde 600 lük Ana iletim hattında oluşan anlık arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Akyurt Sanayi Bölgesi-Güzelhisar Mahallesi-Balıkhisar Mahallesi-Büğdüz Mahallesi-Timurhan Mahallesi-Çınar Mahallesi-Şeyhler Mahallesi

ASKİ su kesintisi 9 Mart 2026: Ankarada sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ANKARA’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Keçiören’de uygulanan planlı kesintinin 9 Mart 2026 günü saat 18.00 civarında sona ermesi planlanıyor. Sincan’daki çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun saat 13.00 civarında yeniden verilmesi bekleniyor. Akyurt ilçesinde ise suyun saat 17.00 civarında kademeli olarak verilmesi öngörülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası