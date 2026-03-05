İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Mart 2026 tarihinde kent genelinde çeşitli arızalar ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar ''İzmir'de sular saat kaçta gelecek?'' sorgularken İZSU su kesintisi 5 Mart listesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

İZSU su kesintisi 5 Mart 2026 tarihinde arıza nedeniyle birçok ilçede uygulanıyor. Bornova, Buca, Foça, Karabağlar, Karaburun, Kiraz, Menemen ve Ödemiş’te ana boru arızası, branşman sorunu ve çalışma kaynaklı hasarlar nedeniyle belirli mahallelere geçici süreyle su verilemiyor. Peki, İzmir'de sular saat kaçta gelecek?

İZSU SU KESİNTİSİ 5 MART LİSTESİ

BORNOVA KAZIMDİRİK 05.03.2026 saat 15:10 ile 17:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası BORNOVA KAZIMDİRİK MAHALLESİ 235 SOKAK İÇİ BRANŞMAN ARIZASI BÖLGE VANASI KAPATIL... BUCA MUSTAFA KEMAL 05.03.2026 saat 13:18 ile 15:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 686/52 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YA... FOÇA YENİBAĞARASI 05.03.2026 saat 13:49 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE. KARABAĞLAR UZUNDERE 05.03.2026 saat 10:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3965/1 SOKAK İÇİ İÇİN . KARABURUN BOZKÖY, MERKEZ 05.03.2026 saat 15:06 ile 17:06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KUYUCAK CADDESİNDEN AKÇAKİLİSE KÜME EVLERİNE KADAR OLAN KISIMDA ( BAKSAT SİTE GÖ... KİRAZ YENİ 05.03.2026 saat 06:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTI... KİRAZ CUMHURİYET 05.03.2026 saat 09:30 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması YAĞMURSUYU İMALATI YAPAN MÜTEAHHİT EKİPLERİNİN ÇALIŞMA ESNASINDA ANA BORU HATTIN... MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ, KEMAL ATATÜRK, ULUS 05.03.2026 saat 14:45 ile 17:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası GDZ ELEKTRİK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHLLESİNDE ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLA... ÖDEMİŞ ÇAMYAYLA 05.03.2026 saat 12:42 ile 16:42 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Yangın Hidrantı ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇAMYAYLA MAHALLESİNDE YANGIN HİDRANTI DEĞİŞİMİ NEDENİYLE MAHALLEDE...

İZMİR'DE SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İZSU’nun paylaştığı bilgilere göre yaşanan kesintilerin gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bornova, Buca ve Karaburun’da kesintilerin yaklaşık iki saat içinde sona ermesi beklenirken, Foça’da çalışmaların öğleden sonra tamamlanacağı bildirildi.

Karabağlar’daki kesintinin öğleden sonra sona ermesi planlanırken, Menemen’de suyun akşamüstü saatlerinde yeniden verilmesi öngörülüyor.

