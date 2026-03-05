Ergin Ataman başantrenörlüğündeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 742.9 puanla 11'inci basamaktaki yerini korudu.

2027 Dünya Kupası Elemeleri'nin ikinci penceresinin tamamlanmasının ardından Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), dünya sıralamasını duyurdu.

Listenin ilk 11 basamağında herhangi bir değişiklik olmadı. Sırbistan'ı iki maçta da mağlup eden A Milli Basketbol Takımı, 742.9 puanla 11'inci sırada yer aldı.

Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde ikinci tura yükselen ABD, zirvedeki yerini korudu. Yunanistan, Karadağ karşısında elde ettiği galibiyet ve Avrupa elemelerinde ikinci tura yükselmesiyle 12'nci basamağa çıktı. Madagaskar, ikinci pencerede galibiyet alamamasına rağmen ilk 100 içinde en büyük sıçramayı yaparak 9 basamak yükseldi ve 94'üncü sıraya yerleşti.

FIBA dünya sıralamasında ilk 11 basamakta yer alan ülkeler şöyle:

1 - ABD: 893.8 puan

2 - Almanya: 817.2 puan

3 - Sırbistan: 808.8 puan

4 - Fransa: 807.7 puan

5 - Kanada: 806 puan

6 - Avustralya: 778.5 puan

7 - İspanya: 774.6 puan

8 - Arjantin: 755.5 puan

9 - Litvanya: 750.1 puan

10 - Brezilya: 750.1 puan

11 - Türkiye: 742.9 puan

