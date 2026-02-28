FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu 3'üncü maçında Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, tarihi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda 82-78 kazandıkları Sırbistan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SIRBİSTAN'A KARŞI DEPLASMANDA İLK DEFA KAZANDIK"

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, "Eğer yanılmıyorsam Sırbistan karşısında deplasmanda ilk defa kazandık. Bu, çok önemli. Sırbistan, önemli oyuncularından yoksun olabilir ama onlara saygı duyuyoruz. Tarihi bir galibiyete imza attık" dedi.

Ergin Ataman

"1 DAKİKA 30 SANİYE KALA RİSKE ETTİK"

Üçüncü periyodun son dakikasına kadar maçı kontrol ettiklerini aktaran Ergin Ataman, "Topu iyi paylaştık ve çok iyi oynadık. Bundan sonra Sırbistan çok agresif savunma yapmaya başladı. Biz de top kayıpları yaptık. Bir türlü düzen içine giremedik. Ercan ile sayı üretmeye çalıştık ama top kaybı yaptık. Böyle olunca Sırbistan, Dobric'in atışları ve Markovic'in skorer oyunuyla geri geldi. Aslında çok net kazanmamız gereken bir maçı son 1 dakika 30 saniye kala riske ettik. Tarihi bir galibiyet. Grupta 3'te 3 yaptık. Bu galibiyetin anlam kazanması için İstanbul'da da mutlaka kazanmamız gerek. O maç da yine sert geçecektir" şeklinde konuştu.

CEDİ OSMAN: ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, çok önemli ve anlamlı bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi. Karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede Cedi Osman, "Bugün çok iyi bir iş çıkardık. Maçı başından itibaren kontrol ettik. İkinci yarıda Sırbistan'ın agresifliği karşısında biraz zorlandık ancak bunun üstesinden geldik. Çok önemli ve anlamlı bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman

