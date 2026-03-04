AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammıyla ilgili konuşmuş ve bu yıl artış yapılmayacağını söylemişti. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, son yazısında karamsarlığa yer olmadığını belirterek her an bir önerge ile artış yapılmasının mümkün olduğunu yazdı.

Karakaş, geçtiğimiz hafta yüzde 25 zamla bayram ikramiyelerinin 5 bin liraya çıkarılacağı ile ilgili kulis bilgisini de paylaşmıştı.

Konuyla ilgili İsa Karakaş ikramiye zammına kapıları açık bırakarak her an bir önerge ile artış yapılmasının mümkün olduğunu yazdı.

Milyonlarca emekli ve çalışanın büyük bir merakla beklediği “Torba Kanun” teklifi nihayet TBMM’ye sunuldu. Ekonomik düzenlemeleri de kapsayan bu teklif toplam 19 maddeden oluşuyor. Söz konusu Torba Kanun; yeni vergi düzenlemelerinin yanı sıra çalışma hayatını yakından ilgilendiren kritik maddeler içeriyor. Özellikle İşsizlik Sigortası Fonu ve sosyal güvenlik prim matrahı gibi konularda önemli değişiklikler öngörülüyor.

Düzenlemede en çok dikkat çeken başlık ise çalışanların yemek bedeli meselesidir. 21 Ocak 2026 tarihinde, “Maliye güncelledi, SGK sabitledi: Çalışanın tabağı ikiye bölündü!” başlığıyla bu sorunu çarpıcı bir şekilde gündeme taşımıştık. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki; sunduğumuz çözüm önerileri Torba Kanun teklifinde aynen yer buldu. Bu gelişmenin tüm çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle bu karmaşadan en çok etkilenen muhasebe ve İnsan Kaynakları (İK) departmanı çalışanları için bu düzenleme büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Diğer yandan bu Torba Kanunda kesin olarak yer alması beklenen Ramazan Bayramı İkramiyesinin artırılmasına ilişkin düzenlemeye “savaş” gerekçesiyle maalesef yer verilmedi. Ancak karamsarlığa gerek yok. Her an bir önerge ile artış yapılmasının mümkün olduğunu belirtelim.

İŞSİZLİK SİGORTASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca işsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere tüm sigortalılar, işverenler ve devlet, işsizlik sigortası primi ödemektedir. İşsizlik sigortası primi, prime esas aylık brüt kazançlarından %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 devlet payı olarak alınmaktadır.

Torba Kanun Teklifi ile %1 olan devlet payı oranının, ihtiyaç duyulması hâlinde yarısına kadar artırılmasına, İşsizlik Sigortası Fonunun gelirlerinin ve varlıklarının ödeme yükümlülüklerini karşılamaya yeterli olduğu dönemlerde ise bütçe imkânları göz önünde bulundurularak yarısına kadar düşürülmesine Cumhurbaşkanının yetkili olduğu düzenlenmektedir.

Önemi: Fonun mali yapısını güçlendirmek veya bütçe disiplini sağlamak amacıyla esnek bir mekanizma oluşturulmaktadır.

Etkisi: Ekonomik dalgalanma dönemlerinde işsizlik fonunun kaynak ihtiyacı daha hızlı karşılanabilecek, fonun yeterli olduğu dönemlerde ise merkezî bütçe üzerindeki yük azaltılabilecektir.