Okullarda yaşanan şiddet olayları gündemdeyken son haber Esenyurt'tan geldi.

Dün öğle saatlerinde Esenyurt İstiklal mahallesinde bulunan okul binası içerisinde ana sınıfında okuyan çocuklarının sınıfta başka bir öğrenciyle yaşadığı sorunu okul yönetimine bildiren veliler ile diğer öğrencinin ailesi arasında tartışma çıktı.

Ana sınıfında okuyan öğrencinin yakınları bir anda koridorda bulunan kadına saldırdı. Yaşanan arbede güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet edilen öğrencinin ise sınıfı değiştirildi.

Saldırıya uğrayan veli Neslihan Karataş, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Okulun içerisinde darbedildim. Gerekli şikâyetleri yaptım. Dönemin başından beri ailenin çocuğunda ciddi bir davranış problemi var. Bu problemi başka çocukların üzerine yıkarak sürekli saldırgan bir tutum sergiliyordu. Ben ve diğer veliler dahil olmak üzere hepimize psikolojik şiddet uygulamaktaydı. Biz de artık bunun önüne geçebilmek için dün birkaç veli olarak toplanıp idareye gittik. İdare de bizi İlçe Milli Eğitim'e yönlendirmişti. Ancak bugün, o veli tarafından okulda saldırıya uğradım. Çünkü zorbalığı yapan okulda çocuklar değil; maalesef zorba veliler de var. Bu zorba çocukları da bu zorba velilerin yetiştirdiğini lütfen unutmayalım. Okulda o kadar öğretmenin, eğitimcinin ve çocuğun bulunduğu bir ortamda beni darbeden bir insanın daha neler yapabileceğini kestirebiliyorum"