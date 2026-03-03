Çekmeköy’de öğretmen Fatma Nur Özçelik’in hayatını kaybettiği, bir öğretmen ve bir öğrencisinin de yaralandığı bıçaklı saldırı anını gören öğrenci konuştu. Korku dolu anları anlatan öğrenci “Olay gözümün önünde oldu, o an panikle pek bir şey yapamadık,korktuk kimse bir şey yapamadı. Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi” dedi.

Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin 2’si öğretmen 1 öğrenci olmak üzere 3 kişiyi bıçaklamasına ilişkin olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

Çekmeköy’de lisedeki dehşetin görgü tanığı öğrenci konuştu: Korktuk kimse bir şey yapamadı

“KİMSE BİR ŞEY YAPAMADI”

Öğretmen Fatma Nur Özçelik'in hayatını kaybettiği saldırı anına tanıklık eden öğrenci, korku dolu anları anlattı. Fatma Nur Özçelik’in iyi bir öğretmen olduğunu belirten öğrenci şunları söyledi:

Herkes iyi geçiniyordu ve kimse boş yere kin tutmuyordu. Olay gözümün önünde oldu, ben de o sınıftaydım. O an panikle pek bir şey yapamadık, kimse bir şey yapamadı ama çok üzüldük. Korktum tabii ki, ne yapacağımızı bilemedik en başta. Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi. Sonra bizi sınıfa geri aldılar.

Hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Özçelik

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çelik "Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir. Fatma Nur öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"CANİ, HESAP VERECEK"

Çelik'in paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:

İstanbul’da bir lisemizde gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir. Fatma Nur öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun... Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz.





NE OLMUŞTU?

Çekmeköy'de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Özçelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.'yı (15) bıçakla yaraladı. Lise öğrencisi gözaltına alınırken, Fatma Nur Özçelik hayatını kaybetti. S.K. adlı öğrenci ve öğretmen Z.A.’nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı anına tanıklık eden öğrenci

'AKIL HASTANESİ' İDDİASI

Okulda 3 kişiyi yaralayan öğrencinin babası tarafından iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkarıldığı iddia edildi. İddiaya göre, ders programını kontrol eden öğrenci hedef aldığı öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu öğrenip, plan yaptı.

Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B. sınıfa yöneldi, ilk olarak öğretmen Fatmanur Çelik’e bıçakla saldırdı. Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K.’nin de bıçaklandığı ve öğretmen Z.A.’nın omzundan yaralandığı öğrenildi.

