Denizli’de bir motosiklet sürücünün kırmızı ışığa rağmen yaya geçidinden karşıya geçmek isterken kamyonetle çarpıştığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde yolda ilerleyen 52 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammet Aydın, kavşakta yanan kırmızı ışığa rağmen yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

Motosiklet sürücüsünü hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sürücü daha sonra yeşil ışıkta hareket eden ekmek kamyonetiyle çarpıştı. Sürücü hayatını kaybederken, feci kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünü hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı

YOL KENARINA SAVRULDU

Görüntülerde yer alan kayda göre trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle birlikte hareket eden 20 BK 359 plakalı ekmek kamyoneti, Muhammet Aydın'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. Çarpmanın ve savrulmanın etkisiyle ağır yaralanan Muhammet Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsünü hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Haberle İlgili Daha Fazlası