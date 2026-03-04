Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar üstünde eğitim faaliyetlerini devam ettiren komandoların görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9'uncu Komando Tugay Komutanlığı. Zorlu arazi, dondurucu soğuk ve derin karda yüksek disiplin, üstün kabiliyet. Komandolarımız her şartta göreve hazır." ifadeleri kullanıldı.

Komandolardan kar üstünde eğitim! MSB paylaştı

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin görüntüler de kullanıldı.

Görüntülerde komandoların kar üstünde kayakla intikali, kayak üzerinde silahla atış becerilerini gösteren anlar yer aldı.

