Hafta sonu tırmanan küresel gerilimin ardından piyasalarda “fiyatlar uçacak” beklentisi oluştu. Ancak altın ve gümüşte beklenen yükseliş yerine geri çekilme yaşandı. Konuyu değerlendiren İslam Memiş, bu durumun geçmişte de benzer şekilde yaşandığını söyledi. CNN Türk'e konuşan Memiş, geçen yılın nisan ayındaki süreci hatırlatarak savaşın ilk evrelerinde fiyatların düştüğünü, asıl sert yükselişlerin ise savaşın sona ermesiyle başladığını vurguladı.

Gerilim tırmandı, altında beklenmeyen oldu! ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? Düşüşün arkasında teknik nedenler olduğunu belirten Memiş, özellikle borsalarda, emtia ve petrol piyasalarında işlem yapan yatırımcıların teminat açıklarını kapatmak için altın ve gümüş sattığını ifade etti. “Teminat tamamlama çağrıları nedeniyle yatırımcılar ellerindeki altını bozduruyor. Bu da fiyatları aşağı çekiyor” diyen Memiş, ayrıca jeopolitik risklerin önceden fiyatlanmış olmasının da etkili olduğunu söyledi.

Gerilim tırmandı, altında beklenmeyen oldu! İŞÇİLİK MALİYETİ DE NORMALE DÖNDÜ Memiş, sıcak çatışma başladığında yeni alım dalgası gelmediğini, panik alımlarının durduğunu da kaydetti. Kapalıçarşı’da işçilik maliyetlerinin de gerilediğini belirten Memiş, ocak ayında kilogram başına 14.500 dolara kadar çıkan işçilik ücretlerinin talep düşüşüyle normale döndüğünü aktardı.

Gerilim tırmandı, altında beklenmeyen oldu! “GÜNLÜK 300 DOLARLIK DALGALANMA NORMALLEŞTİ” Piyasalardaki sert hareketlere dikkat çeken Memiş, ons altında 300 dolar, gümüşte ise 10 dolar seviyesinde günlük dalgalanmaların artık olağan hale geldiğini söyledi. Bu sürecin bilinçli bir fiyatlama davranışı olduğuna işaret eden Memiş, büyük finansal aktörlerin bu oynaklıktan kazanç sağladığını dile getirdi. Öte yandan Memiş “2026 yılı altın ve gümüşte al-sat yaparak para kazanma yılı değil, varlıklara sahip çıkma yılıdır” ifadelerini kullandı.

Gerilim tırmandı, altında beklenmeyen oldu! YATIRIMCI NE YAPMALI? Memiş, mevcut süreçte en önemli unsurun panik yapmamak olduğunu vurgulayarak şu önerilerde bulundu: Sakin kalın: Ani alım-satım kararlarından kaçının.

Ani alım-satım kararlarından kaçının. Fırsatı değerlendirin: Altın borcu olanlar ya da düğün yapacaklar, gerileyen fiyatları fırsat olarak görebilir.

Altın borcu olanlar ya da düğün yapacaklar, gerileyen fiyatları fırsat olarak görebilir. Uzun vadeyi düşünün: Düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini, savaş sonrası fiyatların hızla yukarı dönebileceğini unutmayın.

Haberle İlgili Daha Fazlası