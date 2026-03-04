İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğunu ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğunu ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inandığını duyurdu.

Pezeşkiyan mesajında, “Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı” ifadelerini kullandı.

“BÖLGESEL BARIŞ, BÖLGE ÜLKELERİNİN SORUMLULUĞU”

İran Cumhurbaşkanı, bölgedeki liderlere hitap ederek egemenliklerine saygı gösterdiklerini ve barışın sağlanmasının bölge ülkelerinin görevi olduğunu vurguladı.

İran, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in başlattığı saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine operasyonlar düzenlemişti.

