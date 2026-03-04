Türkiye Gazetesi
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının başlangıcı ertelendi: Teknik arıza çıktı
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı mücadele, teknik sorun nedeniyle gecikmeli başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesinde teknik aksaklık yaşandı.
STAT IŞIKLARINDA SORUN
Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması, stadyum ışıklarındaki sorun sebebiyle başlamadı. Hakemler, futbolcular ve saha görevlileri saha ortasında durum değerlendirmesi yaptıktan sonra içeri girdi. Kale arkasındaki ışıkların yanmaması sebebiyle maçın gecikmeli başlayacağı açıklandı.
JENERATÖR DEVREYE GİRMİYOR
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda ana halterde nadir gerçekleşebilecek bir problem meydana geldi ve jeneratör devreye girmedi.
