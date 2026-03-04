Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi teknik sorun! Maç gecikmeli başlayacak
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı. Kupada yoluna devam etmek için müsabakadan galibiyetle ayrılmak zorunda olan sarı lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor. Saat 20.30 başlaması gereken müsabaka, stat ışıklarındaki sorun nedeniyle gecikmeli başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
GECİKMELİ BAŞLAYACAK
Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması, stadyum ışıklarındaki sorun sebebiyle henüz başlamadı. Hakemler, futbolcular ve saha görevlileri saha ortasında durum değerlendirmesi yaptıktan sonra içeri girdi. Kale arkasındaki ışıkların yanmaması sebebiyle maçın gecikmeli başlayacağı açıklandı.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Nazım, Tayyip Talha, Mujakic, Sorescu, Rodrigues, Ogün, Camara, Maxim, Lungoyi, Bayo.
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, Levent, Fred, Kante, Musaba, Kerem, Cherif
Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.
Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.
FENERBAHÇE 7 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Marco Asensio ve Ederson karşılaşmada forma giyemeyecek.