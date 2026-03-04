Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettikleri maç öncesinde açıklamalar yaptı.

"ASIL HEDEF KUPA"

Bu sezonki ana hedeflerinin ligdeki konumlarından dolayı kupa olduğunu belirten Yalçın, "Kupa bizim ana hedefimiz. Bizim için çok değerli. Kazanırsak 1. bitireceğiz grubu bu bize bir avantaj sağlayacak. Ligdeki pozisyonumuz çok iyi olmadığı için kupa Avrupa'ya gidiş yolunda mantıklı görünüyor." diye konuştu.

"DAHA ÖNDE OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Kadro tercihi hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Son maçtan 4 farklı oyuncuyla başladık ama hepsi oynayan oyuncularımız. Daha önde oynamaya çalışacağız. Umarım işler hedeflediğimiz gibi gider ve kazanarak yolumuza devam ederiz." dedi.

