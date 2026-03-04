İtalya Serie A ekibi Cagliari, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık transfer edilen 20 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy'un bonservisini almak istiyor.

Siyah beyazlıların sezon başında Serie A ekibi Cagliari'ye kiralak gönderdiği Semih Kılıçsoy için yeni bir iddia ortaya atıldı.

BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYORLAR

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Cagliari, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Semih Kılıçsoy'un bonservisini almaya hazırlanıyor. Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri çeken 21 yaşındaki oyuncu, son 12 lig maçında 4 gol kaydetti.

Semih Kılıçsoy

"40 MİLYON AVROLUK OYUNCU OLUR"

Sportif direktör Guido Angelozzi daha önce yaptığı açıklamada, oyuncunun bonservisi için yaklaşık 12 milyon avroyu gözden çıkardıklarını belirtmişti. Angelozzi ayrıca, "Gol atmaya devam ederse 40 milyon avroluk oyuncu olur" ifadelerini kullandı. Semih Kılıçsoy ile sezon sonunda Cagliari’nin sözleşme imzalaması beklenirken oyuncunun sözleşmesinin 2030’a kadar uzatılması ve maaşında iyileştirmeye gidilmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası