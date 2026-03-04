DIŞ HABERLER SERVİSİ
İsrail’de Türk gazetecilere abluka: Adem Metan ve İlyas Efe Ünal gözaltına alındı
Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
ABD-İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonun 5. gününde, bölgedeki sıcak gelişmeleri dünyaya duyurmaya çalışan Türk basın mensuplarına yönelik baskılar tırmanıyor.
Önceki gün CNN Türk ekibinin "askeri bölgeyi görüntüleme" suçlamasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal İsrail güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu.
