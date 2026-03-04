Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecekleri müsabaka öncesinde değerlendirmeler yaptı.

"ÇIKMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Bir üst tura çıkmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini belirten Burak Yılmaz, "Öncelikle Tedesco hocaya geçmiş olsun. Her şeyden önce sağlık. Kendisine selam ve acil şifalar diliyorum. Maça başlamadan önce 5 takımın çıkma şansı var. Çok enteresan bir statü. Bununla ilgili çok konuşmaya gerek yok. Kazanırsak çıkıyoruz. Hazırlandık. Fenerbahçe, bu kupanın favorisi. Kötü başladığımız kupada ikinciyiz ve kazanırsak çıkıyoruz. Çıkmak için her şeyi yapacağız." dedi.

"FENERBAHÇE BU KUPANIN FAVORİSİ"

Sarı lacivertli takımın kupanın favorisi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Fenerbahçe bu kupanın favorisi. Biz değiliz. Buna göre stratejimizi belirledik." diye konuştu.

