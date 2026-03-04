Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacakları mücadele öncesinde Domenico Tedesco ve sakat oyuncular hakkında açıklamalar yaptı.

"ŞÜPHELİ DURUMDALAR"

Sakat oyuncular hakkında bilgi veren Zeki Murat Göle, "7 günde 3 tane zorlu deplasman maçımız olacak. Zor bir fikstür. Sakat oyuncularımız çok fazla. Milan, Çağlar, Nelson, Alvarez ve Talisca'nın uzun süreli sakatlıkları bulunuyor. Buraya kısıtlı bir kadro ile geldik. Marco Asensio ve Ederson'u getirmedik. Ufak sakatlıkları var. Bir sonraki maçımız için şüpheli durumdalar. Bunlar bir bahane değil, bunu bir bahane olarak görmüyoruz ama bu bizi zor duruma itiyor. Formasyonda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz ama kaliteli, karakterli bir gruba sahibiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kazanmak istiyoruz ve çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe, yarışta her kulvarda şampiyonluk için yarışır." diye konuştu.

"SAMSUNSPOR MAÇINDA HOCAMIZ BİZİMLE OLACAK"

Zeki Murat Göle, "Tedesco bir sonraki maçta olacak mı?" sorusunun ise "İnşallah. Samsunspor maçında hocamız bizimle birlikte olacak." cevabını verdi.

